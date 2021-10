Simona Halep vorbește despre participarea la Indian Wells - Ce spune despre întâlnirea cu Emma Răducanu

​​Simona Halep a revenit în țară după eliminarea de la Indian Wells, sportiva noastră vorbind despre traseul de la turneul californian, dar și despre competițiile la care va mai juca în acest an.







Simona Halep nu e mulțumită de parcursul de la Indian Wells







Fosta lideră mondială a vorbit despre traseul de la Indian Wells, turneu unde a fost eliminată în turul al treilea. Simona a pierdut în două seturi cu Aliaksandra Sasnovich și a spus că nu este mulțumită de performanța bifată la competiția din deșertul californian.







"A fost un drum lung, cu o escală mare, de șapte ore, dar bine că sunt acasă. Este greu după accidentare.





Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri. Știam că va fi un sfârșit de an destul de greu. Sunt ok, sunt pozitivă și abia aștept să mă întorc pe teren la antrenamente.





E greu să joci Indian Wells în octombrie, s-a schimbat totul, dar este meritul celor care joacă bine" - Simona Halep, citată de Digisport.





"S-a amânat întâlnirea cu Emma. Poate la Cluj. Doar ne salutăm și am felicitat-o din nou pentru ce a făcut, pentru că este extraordinar" - Simona Halep.





"Mi-a plăcut mult la acest turneu, este o atmosferă plăcută, un om deosebit și mă simt bine cu el" - Simona Halep, despre colaborarea cu Adrian Marcu.











Ce spune despre turneele de la Moscova și Cluj-Napoca









"Acolo este greu cu antrenamentele (n.r. la Moscova). Sunt două săli și nu este comod. Am preferat să vin acasă și să plec peste două zile. Am avut destul timp liber anul acesta. Mă bucur că sunt aptă să joc și voi juca la Moscova și la Cluj", a conchis Halep.