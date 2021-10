Indian Wells: Iga Swiatek, înfrângere în duelul fostelor campioane de la Roland Garros

Iga Swiatek, a doua favorită de la Indian Wells, a părăsit încă din optimi competiția de categorie WTA 1000, după ce a pierdut duelul fostelor campioane de la Roland Garros.

Swiatek (campioană la Grand Slamul parizian în 2020) a fost învinsă în două seturi, scor 6-4, 6-3, de Jelena Ostapenko (cea care în 2017 se impunea pe "Philippe Chatrier" în fața Simonei Halep).

Pentru un loc în semifinale, Ostapenko (29 WTA și cap de serie nr. 24) se va duela cu învingătoarea meciului dintre Leylah Fernandez (favorită 23, finalistă la US Open) și Shelby Rogers (44 WTA).

A+ ✅



\uD83C\uDDF1\uD83C\uDDFB @JelenaOstapenk8 wins the battle of Roland-Garros champions, taking down No.2 seed Swiatek to reach the last eight!#BNPPO21 pic.twitter.com/jAKi9KEzhF