Indian Wells: "Miliardara" Jessica Pegula, victorie fantastică cu Elina Svitolina (6-1, 6-1)

Jessica, fiica miliardarului Terry Pegula (cu afaceri în domeniul imobiliar şi al extracţiei gazelor naturale), a dominat autoritar confruntarea cu Svitolina (a patra favorită) și s-a impus cu 6-1, 6-1.

Terry Pegula deţine franciza Buffalo Sabres din campionatul nord-american de hochei pe gheaţă şi, împreună cu soţia lui, Kim, franciza Buffalo Bills din campionatul de fotbal american.

