Circuitul WTA și pandemia - Câte jucătoare au ales să se vaccineze împotriva Covid-19

Subiectul vaccinării împotriva Covid-19 este unul complex în circuitul WTA, existând păreri pro și contra. Asociația Feminină de Tenis a anunțat câte sportive au ales să facă vaccinul.

Astfel, conform lui Ben Rothenberg, cunoscut jurnalist din lumea tenisului, peste 60% dintre jucătoare și-au făcut deja vaccinul împotriva Covid-19.



Numărul mic al sportivelor vaccinate îngreunează desfășurarea turneelor, după cum precizează jurnalistul american de la New York Times.



Situația nu este cu mult mai bună nici în circuitul ATP, acolo unde cei vaccinați sunt în procent de 65%.



Printre sportivele care s-au vaccinat se numără Simona Halep și Petra Kvitova, în timp ce la polul opus se găsește Aryna Sabalenka.



Update: WTA says its vaccination rate is “currently at over 60% for players.”



Still well behind other sports, but ticking upwards… https://t.co/BdUMVfCYvZ