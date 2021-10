Mesajul transmis de Simona Halep pe Facebook după înfrângerea în fața Aliaksandrei Sasnovich de la Indian Wells

" (engl. Let’s keep working), a fost mesajul Simonei după înfrângerea neașteptată în fața lui Sasnovich din Belarus.Cu 7-5, 6-4 după o oră și 37 de minute de joc , Sasnovich merge în optimile Indian Wells, în timp ce Simona Halep continuă un an de coșmar în care a ratat calificarea în fazele avansate ale marilor turnee ale sezonului.În clasamentul live al WTA,, aflându-se în prezent pe 18. Pentru parcursul de la Indian Wells, Halep va primi 51.895 de dolari şi 65 de puncte WTA.La ultima ediție de la Indian Wells (2019), Simona a fost eliminată în optimi (a fost învinsă de Marketa Vondrousova). Halep a cucerit trofeul de la Indian Wells în 2015.România nu mai are nicio reprezentantă pe tabloul feminin de simplu: Irina Begu, Sorana Cîrstea și Simona Halep au părăsit turneul californian în aceeași zi.​Pentru Halep urmează(18 - 24 octombrie 2021), cât și, de la Transylvania Open (Cluj-Napoca, 25-31 octombrie 2021).