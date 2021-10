Indian Wells: Sorana Cîrstea, învinsă în tiebreak-ul setului decisiv de Elina Svitolina / Irina Begu, surclasată de Shelby Rogers

Sorana Cîrstea s-a aflat aproape de una dintre cele mai importante victorii din carieră: sportiva noastră a condus-o cu 4-2 în setul decisiv pe Elina Svitolina, dar a patra favorită de la Indian Wells a reușit să revină și s-a calificat în optimi după ce s-a impus în tiebreak.

Epic Eli \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6@ElinaSvitolina improves to a perfect 3-0 lifetime against Cirstea, surviving in three thrilling sets!#BNPPO21 pic.twitter.com/4tdNdpawdL