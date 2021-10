Surpriza zilei la Indian Wells: Garbine Muguruza, eliminată în turul al doilea

Garbine Muguruza, a cincea favorită a competiției, a fost eliminată în turul doi al competiției de la Indian Wells (turneu de categorie WTA 1000). Iberica a fost învinsă în două seturi de Ajla Tomljanovic.





Locul 47 în ierarhia WTA, Tomljanovic a avut nevoie de o oră și 53 de minute pentru trece de Muguruza (6 WTA), scor 6-3, 1-6, 6-3.

A really, really impressive display \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @Ajlatom takes down No.5 seed Muguruza to reach Round 3!#BNPPO21 pic.twitter.com/jOcerIM5bo — wta (@WTA) October 9, 2021

Ons Jabeur (12) vs Anastasija Sevastova 6-2, (5)6-7, 6-3Tamara Zidansek (26) vs Ana Konjuh 6-4, 5-7, 6-3.BNP Paribas Open, turneu de categorie "WTA 1000", are loc pe "hard" între 6-17 octombrie la Indian Wells (California) și este dotat cu premii în valoare de 8.761.725 de dolari.