Simona Halep, după calificarea în turul trei: "Atitudinea mea nu a fost extraordinară"

Indian Wells 2021

Calificată în turul trei de la Indian Wells după o victorie în două seturi cu Marta Kostyuk, Simona Halep a declarat că atitudinea ei nu a fost un extraordinară, dar continuă să muncească pentru a reveni la forma din trecut.

"E un turneu frumos şi mereu când revin aici mă simt extraordinar. Este foarte frumos să fiu din nou sănătoasă şi să să fiu în stare să concurez la acest nivel. Este întotdeauna greu să joc acest turneu pentru că fiecare jucătoare evoluează atât de bine.

Să joc în octombrie aici este şi mai special, deoarece eram obişnuite să jucăm în martie, dar este foarte frumos din partea organizatorilor să ţină acest turneu, în acest an şi le mulţumesc pentru asta. Este o plăcere să revin aici şi să joc.

Mi-a lipsit mult să joc la acest nivel, în acest an, pentru că am fost accidentată şi multe luni nu am putut disputa meciuri. Am venit aici un pic mai agresivă decât în mod normal, încerc să-mi îmbunătăţesc jocul meu, să mă îmbunătăţesc pe mine.

Atitudinea mea nu a fost extraordinară, dar continui să muncesc şi e o plăcere să fiu din nou aici şi să câştig un meci la Indian Wells", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep a avut probleme cu Marta Kostyuk (58 WTA) doar în primul set, scor 7-6(2), unul în care a avut nevoie să-i ia pulsul adversarei (manșa a durat o oră). Experiența superioară și-a spus cuvântul, iar sportiva noastră a obținut calificarea după un meci de o oră și 32 de minute. Halep este în turul trei de la Indian Wells, unde va juca Aliaksandra Sasnovich, ce a învins-o pe Emma Răducanu.





De știut:

Pentru calificarea în turul trei, Halep va primi 51.895 de dolari şi 65 de puncte în clasamentul WTA de simplu.





La ultima ediție a turneului (din 2019), Simona a fost eliminată în optimi de Marketa Vondrousova. În 2015, Simona Halep a câştigat trofeul în deşertul californian.





Simona Halep, traseul virtual de la Indian Wells 2021





Turul I - Liber





Turul II: 7-6(2), 6-1 vs Marta Kostyuk





Turul III - Aliaksandra Sasnovich

Optimi: Petra Kvitova / Victoria Azarenka





Sferturi - Elina Svitolina / Jessica Pegula

Semifinale: Iga Swiatek / Jelena Ostapenko / Anastasia Pavlychenkova / Leylah Fernandez





Finală - Karolina Pliskova / Garbine Muguruza / Maria Sakkari / Bianca Andreescu / Barbora Krejcikova / Ons Jabeur / Angelique Kerber / Cori Gauff.





BNP Paribas Open, turneu de categorie "WTA 1000", are loc pe "hard" între 6-17 octombrie la Indian Wells (California) și este dotat cu premii în valoare de 8.761.725 de dolari.