În plus, Simona le-a arătat fanilor de pe Instagram și "cadoul" de care a avut parte după victoria obținută pe tabloul de dublu. Ceva cel puțin la fel de dulce precum succesul de pe teren.



Sursa foto: Simona Halep / Instagram.



Succesul de la dublu - După faptă și răsplată



Well that was fun \uD83D\uDE03\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4@BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/cFyQ9Zw1Tl