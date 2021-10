Indian Wells: Simona Halep și Gabriela Ruse, calificare spectaculoasă în optimile probei de dublu

Simona Halep şi Elena-Gabriela Ruse s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu de la Indian Wells.

Cele două, beneficiare ale unui wildcard, au trecut de perechea Darija Jurak/Andreja Klepac (Croaţia/Slovenia - cap de serie numărul 7), scor 7-5, 7-6(7), la capătul unui meci care a durat o oră și 51 de minute.





În faza optimilor, Halep și Ruse se vor duela cu dublul Marie Bouzkova/Lucie Hradecka (ambele din Cehia).

De știut:

Pentru calificarea în optimi, Simona și Gabriela vor primi un cec total în valoare de 31.500 de dolari şi câte 120 de puncte în ierarhia WTA de dublu.



Well that was fun \uD83D\uDE03\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4@BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/cFyQ9Zw1Tl