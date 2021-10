Indian Wells: Simona Halep, posibil duel cu Emma Răducanu

Simona Halep și Emma Răducanu s-ar putea duela în turul trei de la Indian Wells, conform tragerii la sorți care a avut loc marți. Locul 17 în ierarhia mondială, Halep va juca în primul meci cu învingătoarea partidei dintre Marta Kostyuk și Shuai Zhang.

Emma Răducanu, noua senzație a tenisului mondial, va evolua tot direct în turul al doilea, fază a competiției unde va da peste învingătoarea duelului dintre Maria Camila Osorio Serrano (Columbia, 71 WTA) și Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 100 WTA).





Dacă își vor câștiga meciurile din turul al doilea, atunci Simona Halep și Emma Răducanu se vor întâlni în turul trei al turneului WTA 1000 de la Indian Wells.





Cu cine vor juca celelalte fete ale noastre



Sorana Cîrstea (40 WTA) va juca tot direct în turul doi, pentru ea urmând un duel cu învingătoarea duelului dintre Ann Li (SUA, 69 WTA) și Misaki Doi (Japonia, 109 WTA).

Irina Begu (61 WTA) o va întâlni în primul tur pe sportiva franceză Fiona Ferro (83 WTA).



