WTA: Garbine Muguruza, campioană la Chicago după ce s-a impus cu 6-0 în setul decisiv

Garbine Muguruza (9 WTA) a câștigat al nouălea titlu al carierei, după ce s-a impus la Chicago. Iberica a învins-o în finală pe Ons Jabeur (16 WTA).

Muguruza, favorită 2, a avut nevoie de o oră și 43 de minute pentru a trece de tunisiancă, scor 3-6, 6-3, 6-0.

Pe parcursul turneului, Muguruza a mai trecut de Ann Li (71 WTA), Victoria Azarenka (34 WTA, abandon), Mai Hontama (200 WTA) și Marketa Vondrousova (41 WTA, abandon).

Pentru performanța înregistrată la Chicago, Garbine Muguruza va primi un premiu în valoare de 68.570 de dolari și 470 de puncte în clasamentul WTA (va urca trei poziții, până pe locul 6). De cealaltă parte, Ons Jabeur va face un salt de două poziții urmând să ocupe locul 14 WTA.

Garbine are 9 titluri WTA câștigate în carieră: Hobart (2014), Beijing (2015), Roland Garros (2016), Wimbledon, Cincinnati (2017), Monterrey (2018 și 2019), Dubai și Chicago (2021).

