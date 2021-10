WTA: Garbine Muguruza vs Ons Jabeur, finala turneului de la Chicago

Jabeur (favorită 6) conducea cu 6-4, 3-2, în momentul în care Rybakina (17 WTA, favorită 5) a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări.

Ons a obținut astfel a 44-a victorie din 2021 și a depășit-o pe Aryna Sabalenka în fruntea acestei ierarhii.

De cealaltă parte, Gabrine Muguruza a beneficiat de abandonul Marketei Vondrousova, sportiva din Cehia având o infecție la nivelul sistemului gastrointestinal.

\uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF3 @Ons_Jabeur moves on to face Garbiñe Muguruza in the Chicago Fall Tennis Classic final after Rybakina retired due to injury.



Final score: 6-4, 3-2.#ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/FzMhTwPcr0