ATP: Gael Monfils și Jannik Sinner, duel pentru titlul de la Sofia

Francezul Gael Monfils și italianul Jannik Sinner vor disputa finala turneului de categorie "ATP 250" de la Sofia.

Sâmbătă, în semifinale, Monfils (20 ATP, cap de serie nr. 2) a trecut de americanul Marcos Giron (67 ATP), în două seturi, scor 7-5, 6-0. Meciul a durat o oră și cinci minute.

În cealaltă semifinală, Sinner (14, ATP, principal favorit și campion en-titre) a avut nevoie de o oră şi 42 de minute pentru a-l învinge pe sârbul Filip Krajinovic (37 ATP), scor 6-3, 7-5.



Ultima confruntare dintre Monfils și Sinner a fost una foarte spectaculoasă: italianul s-a impus la US Open, scor 7-6(1), 6-2, 4-6, 4-6, 6-4.





Gael Monfils are în palmares 10 titluri, francezul ajungând într-o finală ATP pentru al 17-lea an consecutiv. De cealaltă parte, Jannik Sinner a câștigat trei turnee: Sofia (2020), Melbourne și Washington (2021).​

