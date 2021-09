Novak Djokovic, forfait pentru turneul de la Indian Wells

World No. 1 Novak Djokovic has withdrawn from #BNPPO21. pic.twitter.com/qU6HV10pKa — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) September 29, 2021

"Suntem dezamăgiți de faptul că Novak Djokovic nu va putea să ne fie alături la BNP Paribas Open în această toamnă. Sperăm să ne revedem cu el în în luna martie, când va încerca să stabilească un record obținând al șaselea titlu în deșert",, directorul turneului de la Indian Wells.În cariera sa, sârbul a câştigat de cinci ori competiția din deșertul californian, în 2008, 2011, 2014, 2015 și 2016. Nole se află la egalitate cu rivalul Roger Federer, care s-a impus în 2004, 2005, 2006, 2012 și 2017.Novak Djokovic a ratat şansa de a face Marele Slam, adică de a câştiga cele patru turnee de Grand Slam într-un an. Sârbul s-a impus la Australian Open, Wimbledon şi Roland Garros, dar a fost învins în finala de la US Open (4-6, 4-6, 4-6 vs Daniil Medvedev).