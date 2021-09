Simona Halep are antrenor nou - Adrian Marcu, prima declarație pentru HotNews.ro: Ce schimbare își dorește în jocul fostei lidere WTA

Adrian Marcu a revenit în echipa Simonei Halep la opt ani distanță de la prima colaborare cu fosta lideră a ierarhiei WTA. Antrenorul în vârstă de 59 de ani a oferit pentru HotNews.ro o primă declarație și a vorbit, printre altele, și despre ceea ce trebuie schimbat în jocul Simonei.











Adrian Marcu, din nou în echipa Simonei Halep după opt ani







În sezonul 2013, Adrian Marcu a pregătit-o o perioadă pe Simona. Alături de el, Halep a câștigat trei turnee la rând (New Haven, Moscova și Turneul Campioanelor de la Sofia).





Acum, Adrian Marcu o găsește pe Simona într-o altă perioadă a carierei: a câștigat două Grand Slamuri și a fost și pe prima poziție a ierarhiei WTA.







Rep: Cât de ușor ați acceptat postul de antrenor al Simonei? A fost un răspuns pe loc?





Adrian Marcu: "Nu, normal că nu, mă rog, m-am gândit un pic, dar clar că e o ofertă care e de acceptat, nu?"







Ați lucrat cu Simona și în 2013, iar perioada a fost una roditoare: trei turnee câștigate. Ce așteptări aveți acum?





Adrian Marcu: "Am așteptări ca ea să joace cât mai bine în următoarea perioadă și să revină la forma foarte bună. Vreau să câștige cât mai multe meciuri, ca să poată să revină în clasament. Ideea de bază este să joace concursurile mari foarte bine".







Ce ajustări trebuie făcute în jocul Simonei, ce trebuie îmbunătățit?





Adrian Marcu: "Normal că are (n.r. la ce lucra), trebuie să mai îmbunătățească pentru că de la an la an trebuie să îmbunătățești și tu. Toate celelalte jucătoare progresează și atunci și tu trebuie să progresezi și să fii din ce în ce mai bun.







Mi-aș dori ca Simona să joace un pic mai agresiv, ea fiind o jucătoare de viteză și o jucătoare care termina punctele mai repede decât a jucat în ultimul timp.







Sunt ferm convins că poate să joace mai agresiv și să își impună jocul ei, nu să joace la așteptare și la partitura adversarelor.







Încercăm să îmbunătățim ceva, am așteptări ca ea să reușească să facă ceea ce ne dorim împreună și dacă reușește normal că sunt ferm convins că vor veni și rezultate bune" - Adrian Marcu.





Mai are Simona Halep șanse că câștige un Grand Slam?





Adrian Marcu: "Normal că mai are șanse, dar să o luăm așa: în ultimul timp, Simona a jucat destul de puțin din cauza accidentărilor, a pandemiei, a situației.







Dacă ea va juca mai multe concursuri, atunci automat va fi mai ușor să joace cât mai bine, aproape de cel mai bun nivel al ei. Și atunci, normal că are șanse să câștige".







Simona Halep și maturizarea







"Se află într-o perioadă a vieții care este foarte bună pentru ea, mi se pare că este mai relaxată și își dorește foarte mult să joace foarte, foarte bine. La capitolul ambiție stăm foarte bine", a concluzionat Adrian Marcu pentru HotNews.ro.