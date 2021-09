Naomi Osaka și reîntoarcerea pe teren - Ce va schimba în abordarea ei

După eliminarea surprinzătoare în turul trei al US Open,susținând că va lua o pauză de la turnee. Ea va rata ultima competiția majoră a anului , Indian Wells, unde s-a impus în 2018."Sincer, nu ştiu când voi juca următorul meci de tenis”, susținea Naomi Osaka în lacrimi la US Open.Recent, la talk show-ul The Shop de pe HBO, Osaka a reiterat căiubește tenisul și deja se gândește la revenirea pe teren."Știu că voi juca, probabil în curând pentru că mi-e dor într-un fel. Dar. Vreau doar să simt bucuria reîntoarcerii pe teren.În trecut iubeam competiția și eram atât de competitivă. Cu cât meciul era mai lung, cu atât era mai bine pentru mine. Apoi am început să simt că dacă meciul dura mult, eram cu atât mai stresată. Am avut nevoie de o pauză pentru a putea să îmi văd de propria persoană",, conform Reuters Anul 2021 pentru Naomi Osaka a adus, sportiva acuzând simptome de depresie și anxietate. În plus, relația cu mass-media a avut de suferit, nipona declarând că îi fac rău conferințele de presă și refuzând chiar să participe la acestea.După rezultatele slabe din acest sezon, Osakaal ierarhiei WTA.