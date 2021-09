FOTO Emma Răducanu, meci special de tenis cu Kate Middleton, Ducesa de Cambridge

Emma Răducanu a avut parte de un meci special de tenis, campioana en-titre de la US Open jucând în compania Ducesei de Cambridge, Kate Middleton.



Conform Daily Mail, Kate Middleton a declarat că victoria Emmei de la Flushing Meadows a fost una "foarte impresionantă".



Meciul special a avut loc la National Tennis Centre din Londra.



In the presence of champions \uD83C\uDFC6



Congratulations @EmmaRaducanu, @joesalisbury92, @alfiehewett6 and @GordonReid91 on your incredible achievements in this year’s #USOpen.



We are all so proud of you! pic.twitter.com/3b5iF9ktfk