Mesajul special al lui Darren Cahill după anunțul despărțirii de Simona Halep

Darren Cahill, mesaj emoționant la despărțirea de Simona Halep

Antrenorul australian a oferit o primă reacție după ce Simona a anunțat despărțirea profesională de acesta. Cahill a răspuns printr-un mesaj postării sportivei noastre de pe Twitter.



"Eu îți mulțumesc, Simo, pentru că mi-ai permis să fac o plimbare incredibilă alături de tine în această călătorie a ta. Îmi amintesc această fotografie de parcă ar fi fost făcută ieri (n.r. după titlul de la Roland Garros) și este doar una dintre numeroasele amintiri incredibile. O mare jucătoare, dar, cel mai important, o persoană grozavă și o prietenă la fel. Toate cele bune, Simo" - Darren Cahill, pe Twitter.



Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA





Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.







Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.







Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp

a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa





Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).





Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.







Sezonul în curs a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo.