Anunțul zilei în sportul românesc: Simona Halep nu va mai fi antrenată de Darren Cahill

Simona Halep a anunțat pe rețelele sociale că nu va mai fi antrenată de Darren Cahill. După șase ani de muncă împreună în circuitul WTA, cei doi o vor lua pe drumuri diferite.





"După şase ani minunaţi în care am lucrat împreună, eu şi Darren Cahill am decis că este timpul să încheiem relaţia noastră de colaborare. Mulţumesc <D> pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare de tenis mai bună şi o persoană mai bună" - Simona Halep, pe contul personal de Facebook.





Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA





Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.







Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.







a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa





Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).





Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.







Sezonul în curs a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo.







Simona Halep și programul pentru finalul lui 2021







La puțin timp după eliminarea de la US Open (survenită în optimi), Simona a anunțat că își dorește să mai joace în acest sezon, unul în care a stat mult timp pe tușă din cauza accidentării la gambă de la Roma.







Halep a precizat care sunt turneele unde va mai putea fi văzută jucând în 2021.



BNP Paribas Open - Indian Wells, SUA



6 - 17 octombrie 2021



Categorie "WTA 1000", suprafață hard, 96 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $8.761.725.



Kremlin Cup - Moscova, Rusia



18 - 24 octombrie 2021



Categorie "WTA 500", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $565.530.



Transylvania Open - Cluj-Napoca, România



25-31 octombrie 2021



Categorie "WTA 250", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $235.238.







