Maria Sharapova: "Serena Williams m-a urât pentru că..."

Rivalitatea dintre Serena Williams și Maria Sharapova a început în 2004. În acel sezon s-au înfruntat de trei ori: la Miami, în finală la Wimbledon și la Los Angeles Masters. La Miami a câștigat Serena, dar în celelalte două meciuri a triumfat rusoaica, povestește Tennis World USA.







Apoi a început o serie de 19 întâlniri consecutive câștigate de americancă.

Cele două jucătoare s-au mai intersectat în trei finale de Grand Slam (Australian Open în 2007 și 2015, Roland Garros 2013) și în 2012 în finală la Jocurile Olimpice.







Rusoaica nici nu i-a mai luat vreun set Serenei după finala de la Premier Mandatory din Miami 2013, meci de altfel câștigat tot de Serena cu 4-6 6-3 6-0.





Rivalitatea a luat sfârșit în 2020, odată cu retragerea Sharapovei. Cel puțin pe terenul de tenis. Iar rusoaica i-a dedicat Serenei mai multe pagini în autobiografia ei cu titlul „Unstoppable: My Life so far”.





Sharapova a considerat-o mereu pe Williams ca fiindu-i cea mai mare rivală, dar nu s-a bucurat de prea multe succese pe teren. În carte, fosta campioană din Rusia a povestit despre finala din 2004 de la Wimbledon.







Pasajul este acesta: „Ceea ce am auzit când am venit în vestiar au fost hohotele de plâns ale Serenei. Sunete guturale. Am ieșit cât am putut de repede, dar ea știa că am fost acolo. Și cred foarte tare că m-a urât pentru că am auzit-o plângând. Nu m-a iertat niciodată pentru asta”.







Serena Williams și Maria Sharapova s-au mai întâlnit zilele trecute la New York la MET Gala de la Metropolitan Museum, unde au fost prezente multe alte staruri din tenis, ca finalistele de la US Open Emma Raducanu și Leylah Fernandez, dar și mulți alți sportivi ca Lewis Hamilton și vedete ale filmului și muzicii.





Maria Sharapova va rămâne și ea în istoria tenisului cu toate turneele de Grand Slam câștigate cel puțin o dată, ca și WTA Finals.







A fost cea mai bine plătită sportivă din lume timp de 11 ani consecutiv și este a treia în clasamentul câștigurilor din carieră cu 38 de milioane de dolari, fiind depășită doar de surorile Williams.