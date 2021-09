WTA Luxemburg: Jelena Ostapenko și Clara Tauson, duel pentru titlu

Jelena Ostapenko și Clara Tauson se vor duela în finala turneului din Luxemburg, după ce au câștigat partidele disputate, sâmbătă, în semifinalele competiției de categorie "WTA 250".

Letona Ostapenko (30 WTA și favorită 3) a avut nevoie de o oră și 27 de minute pentru a trece de rusoaica Liudmila Samsonova (48 WTA, cap de serie nr. 7), scor 6-1, 7-6(4).

