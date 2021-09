Cupa Davis: Marius Copil l-a învins pe Gastao Elias / România vs Portugalia 1-1 după prima zi

Marius Copil (250 ATP) l-a învins pe Gastao Elias (215 ATP), scor 6-4, 6-3, în cel de-al doilea meci al întâlnirii de Cupa Davis dintre România și Portugalia. În urma acestui rezultat, cele două echipe încheie la egalitate, scor 1-1, prima zi de întreceri.

Confruntarea dintre Copil și Elias a durat o oră și 22 de minute.



Meciul dintre România și Portugalia face parte din Grupa Mondială I a Cupei Davis.



Vor avea loc duminică





Marius Copil / Horia Tecău vs Gastao Elias / Joao SousaMarius Copil vs Joao SousaFilip Jianu vs Gastao Elias.