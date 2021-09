Mesajul lui Darren Cahill pentru Simona Halep după căsătoria cu Toni Iuruc

"Cununia pentru Simo și Toni în România. Felicitări și o mare îmbrățișare pentru amândoi. Un cuplu superb. Să aveți o petrecere frumoasă cu familia și prietenii" - Darren Cahill pe Twitter.



Mesajul a fost însoțit de mai multe imagini cu Simona Halep singură, cât și cu Toni Iuruc, la evenimentul din Constanța.



The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania❤️ Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! \uD83C\uDF7E\uD83D\uDC83\uD83D\uDD7A pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ