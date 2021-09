Ashleigh Barty, participare incertă la Turneul Campioanelor - Antrenorul sportivei se plânge după decizia organizării competiției în Mexic

Craig Tyzzer, antrenorul lui Ashleigh Barty, a dezvăluit că jucătoarea de pe primul loc al clasamentului mondial ar putea să nu-și apere trofeul la Turneul Campioanelor din cauza condițiilor "ridicole". Competiția a fost mutată din China în Mexic, la Guadalajara, la 1.500 de metri altitudine.







Turneul Campioanelor, la care participă cele mai bune opt jucătoare de simplu şi cele mai bune opt perechi de dublu, a fost mutat de la Shenzhen (China) la Guadalajara (Mexic), în cursul acestei săptămâni, din cauza pandemiei de Covid-19, urmând să debuteze pe 8 noiembrie.







Tyzzer a spus că Barty, care a câştigat acest turneu în 2019, înainte ca ediţia 2020 să fie anulată, şi-ar puteadacă va juca în Mexic, pentru că ar fi nevoită să petreacă două săptămâni în carantină la revenirea sa în Australia."Tocmai am aflat că turneul va avea loc în Mexic, la o", a declarat Tyzzer miercuri pentru presa australiană.. Este o minge pe care, dacă o foloseşti în condiţii normale, nu sare. Nu este cea mai bună reclamă pentru cele mai bune opt fete din lume, ca ele să joace ceva ce nu au mai făcut până acum", a adăugat el."În condiţii în care nu au mai jucat niciodată, într-o ţară în care nu au evoluat şi la o astfel de altitudine, simt doar că. Ca spectacol, este doar", a mai spus antrenorul.Barty, care a fost eliminată în turul al treilea la US Open, luna aceasta, este, a dezvăluit Tyzzer. "Indian Wells (turneu care va debuta luna viitoare) este în continuare în vederile noastre, dar ea are nevoie de odihnă. Aşa că i-am spus să plece şi să-şi ia o vacanţă"."Cu siguranţă, nu ne va fi uşor să ajungem acolo şi să jucăm la acel eveniment din Mexic şi să revenim pentru a sta încă două săptămâni în carantină, iar apoi vara ta (de la antipozi - n.red.) este într-un fel ruinată, de asemenea. E o decizie pentru care va trebui să ne aşezăm şi reflectăm un timp",, conform Agerpres