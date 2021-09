FOTO Emma Răducanu, apariție spectaculoasă la Met Gala - O recunoașteți pe Naomi Osaka?

​Emma Răducanu este jucătoarea momentului în circuitul WTA, sportiva cu origini românești cucerind titlul la US Open. La Met Gala, Emma a purtat o ținută Chanel și a întors multe priviri. Fostă campioană la Flushing Meadows, Naomi Osaka a fost greu de recunoscut.







La gală au mai fost prezenți, printre alții, Serena Williams, Lewis Hamilton, Simone Biles sau Venus Williams.







Met Gala este unul dintre cele mai importante evenimente mondene din lume și are ca scop strângerea de fonduri. Evenimentul se desfășoară la Metropolitan Museum of Art, din New York.









Emma Răducanu, la Met Gala din New York:









Serena Williams, la Met Gala











Venus Williams, la Met Gala













Leylah Fernandez, finalistă la US Open











"Noua" Naomi Osaka: