FOTO Novak Djokovic și mesajul superb pentru Emma Răducanu după ce a câștigat US Openul

Djokovic: "Emma, ești fantastică!"

"Felicitări celor doi campioni. Fantastică poveste pe tabloul feminin de simplu cu două adolescente jucând în finală. Emma, ești fantastică! Daniil, meriți cu prisosință primul tău titlu de Grand Slam" - Novak Djokovic, pe contul său de Twitter.



Congratulations to both Champions. Amazing fairytale story on woman’s side with 2 teenagers competing in the finals. Emma you are fantastic \uD83D\uDC4F\uD83D\uDE4C Daniil,you absolutely deserve your first Grand Slam title Молодец! Аплодирую \uD83D\uDC4F #USOpen pic.twitter.com/cw0h7UXNTN