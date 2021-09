VIDEO Ilie Năstase, derapaj verbal la adresa jurnalistului Grigore Cartianu

Sursa video: Realitatea TV



Fostul tenismen român a intrat în direct la emisiunea „Realitatea Sportivă” pentru a comenta succesul Emmei Răducanu. Discuția nu s-a îndreptat deloc spre sportiva cu origini românești și titlul obținut la US Open.Ilie Năstase a observat că în platou se află Grigore Cartianu, cu care nu are o relație bună de când jurnalistul a dezvăluit în mai multe articole modul în care fostul jucător de tenis ar fi primit baza "Voința" de la statul român.Intrat în direct,: "Nu intru! Văd că aveți un personaj acolo, nu discut. Doi neuroni are el, nu eu! Întrebați-l pe el, se pricepe și la tenis, și la fotbal, și la politică. Eu nu știu ce a făcut omul ăsta în viața lui, eu știu ce am făcut. Este un escroc care nu se spală. E murdar la gură, de ce îl aduceți? Eu să mă împac cu ăsta? Doamne ferește!"Jurnalistul Cartianu a replicat și el spunându-i că măcar. Moderatorul a reușit să calmeze spiritele, iar Năstase a răspuns întrebărilor legate de noua câștigătoare a US Open.Ultimul derapaj al lui Ilie Năstase data din februarie 2021, când a intervenit în conflictul dintre Ion Țiriac și familia Serenei Williams . Fostul sportiv ajuns la 75 de ani declarase că Serena Williams este bărbatul în casă, nu soțul ei.