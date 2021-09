Mesajul emoționant al lui Novak Djokovic după finala pierdută la US Open

Sârbul l-a lăudat pe câştigătorul turneului: “Ai făcut un turneu extraordinar. Dacă în acest moment cineva merită un titlu de Grand Slam, acela eşti tu”.





Momente incredibile cu Novak Djokovic - Liderul mondial a cedat presiunii în finala US Open și a plâns în hohote





Pentru Daniil Medvedev este al 13-lea titlu din carieră (al patrulea din 2021, după Marsilia, Mallorca și Toronto).

Rusul a jucat a treia finală de Grand Slam din carieră: a pierdut în ultimul act la US Open 2019 (vs Rafael Nadal) și la Australian Open 2021 (vs Novak Djokovic).

Daniil Medvedev este primul tenismen în mai mult de un deceniu care câştigă US Open pierzând doar un set pe tot parcursul turneului.

Novak Djokovic a ratat şansa de a face Marele Slam, adică de a câştiga cele patru turnee de Grand Slam într-un an. Sârbul s-a impus la Australian Open, Wimbledon şi Roland Garros.

Dacă ar fi triumfat la US Open, Djokovic ar fi obţinut al 21-lea titlu de Grand Slam și i-ar fi depășit pe rivalii Roger Federer și Rafael Nadal.

Daniil Medvedev va primi 2.5 milioane de dolari şi 2.000 de puncte în clasamentul ATP, iar Djokovic 1.25 de milioane de dolari şi 1.200 de puncte ATP.​

Numărul unu mondial a fost învins de Medvedev, scor 6-4, 6-4, 6-4 , în marea finală de la Flushing Meadows. În urma rezultatului, Nole rămânecucerite cu Roger Federer și Rafael Nadal (toți au câte 20).În plus, sârbul: realizarea Marelui Slam (cucerirea celor patru Grand Slamuri într-un singur an). Chiar și așa, Djokovic a arătat fair-play și l-a felicitat pe Medvedev, mulțumind din suflet și fanilor.“Aş vrea să spun că deşi n-am câştigat meciul, inima îmi este plină de bucurie şi sunt cel mai fericit om în viaţă pentru că voi m-aţi făcut să mă simt foarte special. Mi-aţi atins sufletul. Nu m-am simţit niciodată astfel la New York. Vă iubesc”,