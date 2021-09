Daniil Medvedev face lumină după titlul de la US Open: Rusul știe cine este cel mai bun jucător din toate timpurile

Daniil Medvedev este omul momentului în tenisul masculin, rusul reușind ceea ce părea imposibil de realizat: să-l învingă pe Novak Djokovic. Sârbul a fost oprit din cursa pentru Marele Slam la ultima strigare, în finala de la US Open.







La finalul partidei ( 6-4, 6-4, 6-4 ), Medvedev a vorbit despre performanța reușită pe Arthur Ashe (primul titlul de Grand Slam din carieră).





De asemenea, rusul le-a spus fanilor din lumea întreagă și cine este cel mai bun jucător al tuturor timpurilor din punctul său de vedere: Novak Djokovic.











"În primul rând, vreau să vă spun vouă, fanilor, şi lui Novak, că îmi pare rău. Ştim cu toţii ce era în joc pentru el astăzi.







Nu am spus asta nimănui, o voi spune acum. Pentru mine, tu eşti cel mai mare tenismen al tuturor timpurilor.







Sunt foarte fericit, este primul meu trofeu de Grand Slam. Înseamnă mult pentru mine.







Este a treia aniversare pentru mine şi soţia mea astăzi. În timpul turneului nu m-am putut gândi la un cadou. Când m-am calificat în finală, după semifinale, m-am gândit: Ok, dacă pierd trebuie să găsesc repede un cadou.







M-am gândit: dacă pierd, nu o să am timp să găsesc un cadou, aşa că trebuie să câştig acest meci. Te iubesc, Dasha", a concluzionat Medvedev, citat de News.ro.







Daniil Medvedev contra BIG 3:



Medvedev vs Djokovic 4-5

Medvedev vs Nadal 1-3

Medvedev vs Federer 0-3