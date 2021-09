Perechea formată din Samantha Stosur și Shuai Zhang (Australia/China) a câștigat, duminică, proba de dublu feminin din cadrul turneului de la US Open.

Stosur şi Zhang (favorite 14) au trecut în finală de echipa Cori Gauff/Caty McNally (SUA, cap de serie nr. 11), scor 6-3, 3-6, 6-3.

Meciul a durat o oră și 55 de minute.

✅ 2019 Australian Open

✅ 2021 #USOpen



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA Sam Stosur and \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 Zhang Shuai brought their best this year in New York! pic.twitter.com/CRbjOrHy3T