Emma Răducanu, primul mesaj după câștigarea US Open

„O aducem ACASĂĂĂ”, a scris jucătoarea britanică de tenis, postând două fotografii, una cu trofeul în brațe și una în care ține într-o mână trofeul și în cealaltă steagul Marii Britanii.

We are taking her HOMEEE❤️\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7\uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/L6P52UFpAm