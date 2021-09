VIDEO Leylah Fernandez, după finala US Open: "Am crezut că trebuie să fiu calmă ca Federer"

Leylah Fernandez: Am crezut că trebuie să fiu calmă ca Federer

"Cred că voi purta această înfrângere cu mine pentru foarte mult timp. Dar asta mă va motiva să mă descurc mai bine data viitoare. Şi sunt, de asemenea, foarte mulţumită de felul în care am luptat, de modul în care am jucat, de modul în care m-am comportat pe teren.

M-am îmbunătăţit foarte mult, în tenis şi mental. Am învăţat că joc bine când interacţionez cu publicul. Am crezut că trebuie să fiu calmă ca Federer. Sunt fericită că am constatat că joc mai bine când mă exprim şi primesc reacţii, încurajarea lor!

Acum nu ştiu ce va urma. Voi vorbi puţin cu părinţii şi antrenorul meu pentru a vedea care este cea mai bună idee. Următorul turneu va fi Indian Wells (începând cu 4 octombrie), aşa că vom vedea între timp", a declarat Fernandez.

Leylah Fernandez, parcurs fabulos până la marea finală





În vârstă de 19 ani, Leylah este cealaltă mare surpriză de la actuala ediție a US Openului. Sportiva din Canada a trecut de nume mari ale circuitului precum Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina și Aryna Sabalenka.





Leylah Fernandez, la US Open 2021:





Turul I: 7-6(3), 6-2 vs Ana Konjuh (88 WTA)

Turul II: 7-5, 7-5 vs Kaia Kanepi (70 WTA)

Turul III: 5-7, 7-6(2), 6-4 vs Naomi Osaka (3 WTA)

Optimi: 4-6, 7-6(5), 6-2 vs Angelique Kerber (17 WTA)

Sferturi: 6-3, 3-6, 7-6(5) vs Elina Svitolina (5 WTA)

Semifinale: 7-6(3), 4-6, 6-4 vs Aryna Sabalenka (2 WTA)

Emma Răducanu este prima sportivă din Era Open care câştigă un Grand Slam venind din calificări.

Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui Grand Slam după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon.

Pentru prima dată în Era Open (atât la masculin, cât şi la feminin), în ultimul act al unui Grand Slam s-au întâlnit două jucătoare care nu se aflau pe lista capilor de serie.

Grație parcursului incredibil de la US Open, Emma Răducanu va urca, începând de luni, până pe locul 23 în clasamentul WTA (un salt de 127 de locuri). De cealaltă parte, Leylah Fernandez se va clasa pe poziția 27 (a început competiția pe locul 73).





Emma Răducanu va primi un cec în valoare de 2.5 milioane de dolari, în timp ce Leylah Fernandez a câștigat 1.25 de milioane de dolari.





Născută în Canada, din tată român și mamă chinezoaică, Răducanu a ajuns în Marea Britanie la vârsta de doi ani. Emma a crescut în Londra și a început să joace tenis la cinci ani.

Răducanu, în vârstă de 18 ani, s-a făcut remarcată în iulie 2021 la Wimbledon, unde a atins optimile de finală la prima sa participare la un turneu de Grand Slam.





Finala: 4-6, 3-6 vs Emma Răducanu (150 WTA).La doar 18 ani, Emma Răducanu rescrie istoria tenisului: a câștigat US Open (primul titlu din carieră) învingând-o în finală pe Leylah Fernandez (19 ani), scor 6-4, 6-3, după o oră și 50 de minute de joc. Chiar dacă a început turneul de la New York pe locul 150 WTA și a fost nevoită să treacă de calificări, jucătoarea britanică cu origini românești a afișat un tenis complet (lovituri puternice și precise, un serviciu foarte bun), a câștigat 10 meciuri fără să piardă vreun set și a făcut pasul în elita sportului alb.