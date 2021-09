Cum vede Emma Răducanu confruntarea cu Leylah Fernandez din finala US Open

"Ne știm de mult, pentru că eu m-am născut în Toronto, iar ea e, după cum știți, din Canada. Ca atare, am avut o relație de amiciție când eram junioare. Apoi, ne-am și întâlnit, la Wimbledon, la junioare. Dar de atunci amândouă am ajuns foarte departe. Ne-am schimbat mult jocul și ne-am dezvoltat și ca oameni.Sunt convinsă că va fi o întâlnire complet diferită față de cea de la All Englad Club. Amândouă jucăm bine și sunt sigură că vom face o partidă frumoasă, care să placă publicului",, conform wtatennis.com.Leylah Fernandez (73 WTA, 19 ani, 1,68 metri) și Emma Răducanu (150 WTA, 18 ani, 1.75 metri)în circuitul WTA.