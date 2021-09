Novak Djokovic este „lupul” de pe terenurile de tenis și din viața Jelenei

Marele campion sârb a vorbit deschis despre sprijinul primit de la soție, recunoscând că ea nu se bucură în totalitate de viața alături de el. Jelena a fost prezentă în tribune și în acest an la New York, purtând un tricou cu figura lui Novak, suprapusă siluetei unui lup și însoțită de cuvintele „Alerg alături de lupul meu”, relatează Yahoo! Sports Australia.





Întrebat despre tricou în interviul de pe teren după un meci, Djokovic a vorbit deschis despre cât de mult contează pe sprijinul soției.







„Ea aleargă cu lupul. Poate fi foarte stresant să alergi cu un lup. Știu că nu-i place tot timpul. Este ca și cum ai trăi la limită cu lupul. Dar o iubesc, este marele meu sprijin”.







Greu alături de lup în lumina reflectoarelor







Anul trecut, Jelena a vorbit despre neplăcerile din viața în lumina reflectoarelor și motivele pentru care a evitat aparițiile publice în ultima vreme.







„La început, experiența nu te alarmează, chiar dacă este uneori dificilă. Privim la persoanele publice și ne gândim că o astfel de publicitate este ok. Dar pe măsură ce trece timpul îți pierzi anonimatul, nu mai poți face oricând tot ce-ți place, în orice situație.”





Mentalitatea „de lup” a lui Djokovic a ieșit la iveală la Wimbledon, în acest an, când a spus că animalele sunt „ghizii lui spirituali naturali”.





„Chiar o cred pentru că am văzut lupi când eram un puști și hoinăream prin pădurile de pe munții pe care am crescut. Iar întâlnirea m-a înspăimântat și m-a conectat cu lupii. Este o legătură, o simt personal. O port în mine și mă ajută să găsesc energie când am nevoie. Această energie dinamică provocă uneori un răcnet sau o izbucnire, dar este o energie folositoare mai tot timpul”.





Djokovic a scos totul la iveală la US Open, mai ales în meciul din turul al treilea cu Kei Nishikori, bătându-se peste piept sau bucurându-se cu pumnul ridicat, ducând degetul la ureche și cerând mai multă agitație de la public.







A fost acel Djokovic pe care ne-am obișnuit să-l vedem câștigând cele mai importante turnee în acest an magic pentru el, plin de suflet și încurajând spectatorii să facă istorie alături de el. Acum mai trebuie să câștige doar două meciuri ca să dețină acel Calendar Grand Slam râvnit de tenismani de 52 de ani.