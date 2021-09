Leylah Fernandez, finalista US Open, și momentul din copilărie care a motivat-o peste măsură

Surprinzătoarea Leylah Fernandez (73 WTA) a trecut de Aryna Sabalenka (a doua favorită) în trei seturi, scor 7-6(3), 4-6, 6-4. Meciul de pe Arthur Ashe a durat două ore și 21 de minute.



În marea finală de la US Open (de sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 23:00, LiveBlog pe HotNews.ro), Fernandez o va întâlni pe Emma Răducanu.





"Am crescut enorm din punct de vedere mental" - Leylah Fernandez





"A fost un meci bun din partea amândurora (n.r. în semifinală). Ea (n.r. Aryna Sabalenka) a început perfect, dar sunt extrem de mulțumită că am rămas concentrată.







Am avut răbdare, am luptat pentru fiecare punct și în cele din urmă am luat primul set la tie-break.







În manșa a doua am avut câteva șanse să închid meciul, dar am greșit prea mult. A fost o bătălie minunată, fiecare din noi a luptat până la final, până la ultima picătură de energie.



Sunt mândră de mine, de modul în care am luptat pentru fiecare punct. Am crescut enorm din punct de vedere mental și asta mă face fericită. Sunt foarte fericită pentru tot și sunt atât de bucuroasă să îi văd pe fani savurând tenisul", a mai spus canadianca.



Leylah Fernandez (73 WTA, 19 ani, 1,68 metri) și Emma Răducanu (150 WTA, 18 ani, 1.75 metri) nu s-au ma întâlnit până acum în circuitul WTA.







"O profesoară de la școală mi-a spus să. Mi-a zis să mă concentrez pe studiu, pentru că nu o să reușesc în tenis. Sunt fericită că mi-a spus asta pentru că de atunci în fiecare zi acea frază mi-a răsunat în cap.Ea m-a făcut să vreau să muncesc mai mult să trag de mine în momentele grele. Am vrut să demonstrez că, dacă muncești suficient, orice vis poate deveni realitate", a spusla conferința de presă de după semifinală.