Emma Răducanu surprinde înainte de marea finală de la US Open - Modul unic în care scapă de presiune

Emma Răducanu - "Tehnic nici nu trebuia să fiu în finală"









"Timpul a trecut atât de repede la New York. Am avut grijă de fiecare zi în parte și trei săptămâni mai târziu, sunt în finală. Nu pot să cred. Am simțit suportul fanilor de fiecare dată. Fără ei nu cred că aș fi reușit.



Astăzi nu m-am gândit la nimic altceva în afară de propria persoană. Așa că vreau să mulțumesc tuturor membrilor echipei mele, familiei. Ei n-au putut fi azi aici, dar i-am simțit la nivel emoțional.



M-a emoționat suportul avut din partea publicului pe tot parcursul turneului. Să joci pe arena Arthur Ashe în noctură este unul dintre cele mai speciale momente din tenis, deci a fost ceva incredibil să joc aici aici.



Pentru finală nu am nicio așteptare. Vin din calificări, tehnic eu nici măcar nu ar fi trebuit să fiu aici", a declarat Emma Răducanu, pe teren, după calificarea în marea finală de la Flushing Meadows.



În prima semifinală de pe tabloul feminin de simplu de la US Open, surprinzătoarea Leylah Fernandez (73 WTA) a trecut de Aryna Sabalenka (a doua favorită) în trei seturi, scor 7-6(3), 4-6, 6-4. Meciul de pe Arthur Ashe a durat două ore și 21 de minute.



După o oră și 23 de minute, Răducanu s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-4, în fața Mariei Sakkari (18 WTA).Tânăra cu origini românești a devenitcare s-a calificat în finală după ce a venit din calificări.La acest US Open, Emma a jucat deja