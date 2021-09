Emma Răducanu vs Leylah Fernandez - Finală uluitoare la US Open 2021

Emma Răducanu continuă să uimească la US Open: sportiva cu origini românești a reușit să se califice în finala de la Flushing Meadows după o victorie superbă contra Mariei Sakkari, a 17-a favorită. În ultimul act, Răducanu (18 ani) va da peste o altă jucătoare surprinzătoare: Leylah Fernandez (19 ani, a învins-o pe Aryna Sabalenka).

În fața unui Arthur Ashe plin, Emma a prestat un joc agresiv, precis și a avut o stabilitate mentală incredibilă (nu s-a simțit în vreun pasaj al partidei presiunea teribilă a momentului).

După o oră și 23 de minute, Răducanu s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-4.

Emma Răducanu este prima jucătoare din istoria US Open care s-a calificat în finală după ce a venit din calificări.



La acest US Open, Emma a jucat deja 9(!) partide, fără să piardă vreun set.



În prima semifinală de pe tabloul feminin de simplu de la US Open, surprinzătoarea Leylah Fernandez (73 WTA) a trecut de Aryna Sabalenka (a doua favorită) în trei seturi, scor 7-6(3), 4-6, 6-4. Meciul de pe Arthur Ashe a durat două ore și 21 de minute.



Leylah Fernandez (73 WTA, 19 ani, 1,68 metri) și Emma Răducanu (150 WTA, 18 ani, 1.75 metri) se află în premieră într-o finală de Grand Slam. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.



Marea finală de la US Open va avea loc sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 23:00 (ora României). Duelul va fi LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.



Semifinale: 6-1, 6-4 vs Maria Sakkari (18 WTA).



Până la momentul US Open, cele două au adunat din tenis $786,772 (Fernandez), respectiv $303,376 (Răducanu).



TEENAGE TAKEOVER. 👊@EmmaRaducanu defeats Sakkari in straight sets 6-1, 6-4 to claim her spot in her maiden Grand Slam final.

