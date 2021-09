Emma Răducanu vs Leylah Fernandez - Finală uluitoare la US Open 2021

Emma Răducanu continuă să uimească la US Open: sportiva cu origini românești a reușit să se califice în finala de la Flushing Meadows după o victorie superbă contra Mariei Sakkari, a 17-a favorită. În ultimul act, Răducanu (18 ani) va da peste o altă jucătoare surprinzătoare: Leylah Fernandez (19 ani, a învins-o pe Aryna Sabalenka).





În fața unui Arthur Ashe plin, Emma a prestat un joc agresiv, precis și a avut o stabilitate mentală incredibilă (nu s-a simțit în vreun pasaj al partidei presiunea teribilă a momentului).





După o oră și 23 de minute, Răducanu s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-4.









Performanță istorică







Emma Răducanu este prima jucătoare din istoria US Open care s-a calificat în finală după ce a venit din calificări.







La acest US Open, Emma a jucat deja 9(!) partide, fără să piardă vreun set.











În prima semifinală de pe tabloul feminin de simplu de la US Open, surprinzătoarea Leylah Fernandez (73 WTA) a trecut de Aryna Sabalenka (a doua favorită) în trei seturi, scor 7-6(3), 4-6, 6-4. Meciul de pe Arthur Ashe a durat două ore și 21 de minute.









Finala next gen de la US Open





Leylah Fernandez (73 WTA, 19 ani, 1,68 metri) și Emma Răducanu (150 WTA, 18 ani, 1.75 metri) se află în premieră într-o finală de Grand Slam. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.







Marea finală de la US Open va avea loc sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 23:00 (ora României). Duelul va fi LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.











Emma Răducanu, traseul până la finala de la New York





Emma Răducanu rescrie istoria competiției de la Flushing Meadows, fiind prima jucătoare de la înființarea tuneului major care se califică în finală venind din calificări.



Emma Răducanu, rezultatele înregistrate la US Open: Calificări: Turul I: 6-1, 6-2 vs Bibiane Schoofs (285 WTA) Turul II: 6-3, 7-5 vs Mariam Bolkvadze (167 WTA) Turul III: 6-1, 6-4 vs Mayar Sherif (96 WTA)

Tabloul principal: Turul I: 6-2, 6-3 vs Stefanie Voegele (128 WTA) Turul II: 6-2, 6-4 vs Shuai Zhang (49 WTA) Turul III: 6-0, 6-1 vs Sara Sorribes Tormo (41 WTA) Optimi: 6-2, 6-1 vs Shelby Rogers (43 WTA) Sferturi: 6-3, 6-4 vs Belinda Bencic (12 WTA) 6-3, 6-4 vs Belinda Bencic (12 WTA)

Semifinale: 6-1, 6-4 vs Maria Sakkari (18 WTA).







Leylah Fernandez, parcurs fabulos până la marea finală







În vârstă de 19 ani, Leylah este cealaltă mare surpriză de la actuala ediție a US Openului. Sportiva din Canada a trecut de nume mari ale circuitului precum Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina și Aryna Sabalenka.







Leylah Fernandez, la US Open 2021:



Turul I: 7-6(3), 6-2 vs Ana Konjuh

Turul II: 7-5, 7-5 vs Kaia Kanepi

Turul III: 5-7, 7-6(2), 6-4 vs Naomi Osaka

Optimi: 4-6, 7-6(5), 6-2 vs Angelique Kerber

Sferturi: 6-3, 3-6, 7-6(5) vs Elina Svitolina

Semifinale: 7-6(3), 4-6, 6-4 vs Aryna Sabalenka





Până la momentul US Open, cele două au adunat din tenis $786,772 (Fernandez), respectiv $303,376 (Răducanu).