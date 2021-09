Novak Djokovic și întrebarea care l-a scos din minți la US Open

și s-a calificat în semifinale la US Open. În penultimul act, Nole are meci cu al patrulea favorit, Alexander Zverev, cel care l-a învins în semifinale la JO Tokyo și i-a spulberat visul de a cuceri aurul pentru Serbia. Cu 5-7, 6-2, 6-2, 6-3, Djokovic l-a învins pe Matteo Berrettini și s-a calificat în semifinale la US Open. În penultimul act, Nole are meci cu al patrulea favorit, Alexander Zverev, cel careși i-a spulberat visul de a cuceri aurul pentru Serbia.

Întrebat ulterior de ce a ocolit întrebarea, Nole a punctat: "Pentru că am primit acea întrebare deja de foarte multe ori în ultima perioadă și e de înțeles.







Dar m-am săturat de întrebarea asta, am spus de un milion de ori că sunt conștient de istorie și că acest lucru mă motivează. Dar dacă stau să mă gândesc la asta, va deveni o povară pentru mine din punct de vedere mental".



Djokovic și marele vis al Golden Slamului













După victoria împotriva lui Berrettini, Djokovic rămâne în cursa pentru Marele Slam: câștigarea tuturor turneelor majore dintr-un sezon. Sârbul s-a impus deja în 2021 la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon.



În plus, dacă se va impune și la US Open, atunci Djokovic va urca de unul singur pe prima poziție în ierarhia all-time a titlurilor de Grand Slam: momentan, se află la egalitate cu Roger Federer și Rafael Nadal (toți au câte 20 de GS-uri câștigate).



Ultimul care a realizat Marele Slam a fost legendarul Rod Laver, australianul reușind să câștige în același an toate cele patru turnee majore (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open). Performanța a fost bifată în 1969.





Într-un interviu după partidă, Djokovic l-a înrerupt pe Patrick, fratele lui John McEnroe, susținând că este concentrat doar pe următorul meci și nu vrea să se gândească la posibilitatea de a câștiga toate cele patru turnee majore într-un singur an. "Sunt concentrat doar la următorul meci. Nu mă întreba de nimic legat de istorie, nu vreau să mă gândesc la asta. Știi că există această șansă, dar vreau să mă concentrez doar pe următorul meci și să o iau pas cu pas",