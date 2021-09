Serena Williams, în afara listei participantelor la Indian Wells

Organizatorii de la Indian Wells au anunțat miercuri lista participantelor la turneu. Serena Williams nu se află printre jucătoarele așteptate la competiție, în timp ce Naomi Osaka, care a anunțat că nu știe când va mai juca tenis, este printre capii de serie.



