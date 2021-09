Pentru un loc în marea finală, Zverev se va confrunta cu învingătorul partidei dintre sârbul Novak Djokovic (principalul favorit) şi italianul Matteo Berrettini (8 ATP şi cap de serie nr. 6).

Cealaltă semifinală îi aduce față în față pe canadianul Felix Auger-Aliassime (15 ATP şi cap de serie nr. 12) şi rusul Daniil Medvedev (favorit 2).

\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA @AlexZverev does it!



The 2020 finalist is through to the final four for a second consecutive year! pic.twitter.com/LBm6aHtrrE