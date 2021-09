Explicația pentru care Novak Djokovic nu este atât de iubit de fanii tenisului

Domină în acest an circuitul ATP de-o manieră categorică, iar câștigarea Marelui Slam pare mai aproape ca niciodată. Novak Djokovic este omul momentului în tenis, iar un fost adversar din circuit știe motivul pentru care sârbul nu este foarte iubit de fanii sportului alb, cu toate că înregistrează rezultate fantastice.







Motivul pentru care Djokovic nu prea este iubit de fanii tenisului



Retras din activitate, Mardy Fish este activ pe rețelele sociale, iar în această perioadă a comentat pe marginea turneului de la US Open.







Fostul jucător american a oferit și o explicație personală a motivului pentru care Novak Djokovic (în pofida rezultatelor fantastice pe care le are) nu prea este iubit de mulți dintre fanii tenisului.







"Simt că lumea nu-l place pe Novak Djokovic pentru că îi cam învinge mereu pe favoriții ei. Oamenii îi iubesc atât de mult pe Roger și Rafa, iar el nu va fi niciodată plăcut pentru asta (n.r. pentru că-i bate constant). Nole se va retrage cu cel puțin 23 de titluri de Grand Slam", a punctat Mardy Fish.







Americanul consideră că Federer și Nadal au o baza fantastică de fani la nivel mondial, iar de aici și "ura" constantă a celor mulți implicați în fenomen pentru Djokovic.











Novak Djokovic are rezultate pozitive în meciurile jucate cu Federer și Nadal







Sârbul conduce cu 30-28 în confruntările cu Rafael Nadal și cu 27-23 în partidele disputate contra lui Roger Federer.







Momentan, cei trei mari jucători (BIG 3) se află la egalitate în privința titlurilor de Grand Slam cucerite în carieră: toți au câte 20.







Liderul mondial poate face însă 21 cu ocazia US Openului, competiție unde mai are nevoie de trei victorii pentru a se impune și pentru a realiza Marele Slam (câștigarea tuturor turneelor majore într-un singur sezon). Ultimul care a bifat această performanță rară a fost legendarul Rod Laver, în 1969.







Rezultatele lui Mardy Fish contra BIG 3





Fish vs Federer 1-8

Fish vs Nadal 1-8

Fish vs Djokovic 0-7.







Americanul s-a retras din sportul de performanță, iar cea mai înaltă poziție pe care a ocupat-o în clasamentul ATP a fost locul 7 (pe 15 august 2011). A câștigat din tenis $7.460.641.





Mardy Fish, pe vremea când era jucător activ