Emma Răducanu, omul momentului - Suma adunată din tenis după evoluțiile senzaționale de la Wimbledon și US Open

La doar 18 ani, Emma Răducanu (150 WTA) a trecut de americanca Shelby Rogers și s-a calificat în sferturile US Open.Sportiva cu origini românești s-a făcut remarcată în iulie 2021 la Wimbledon , unde a atins optimile de finală la prima sa participare la un turneu de Grand Slam.Grație parcursului de la US Open, Emma va primi un cec în valoare de. Cu șapte victorii din opt meciuri jucate la Grand Slamuri, Răducanuîn urma prestațiilor bune, potrivit Tennis365 Răducanu se află peîn clasamentul WTA în timp real, dardacă se califică în semifinale la Flushing Meadows.Răducanu este doar a treia jucătoare din Era Open care ajunge în sferturi din calificări la US Open. Anterior, au mai reuşit acest lucru Barbara Gerken (1981) şi Kaia Kanepi (2017).Născută în Canada, dinși mamă chinezoaică, Răducanu a ajuns în Marea Britanie la vârsta de doi ani. Emma a crescut în Londra și a început să joace tenis la cinci ani.Pentru un loc în penultimul act, Emma Răducanu trebuie să treacă de(favorită 11).