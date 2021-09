Leylah Fernandez, în semifinale la US Open - Noua senzație a tenisului a învins-o pe Elina Svitolina după un meci dramatic

La doar 19 ani, Leylah Fernandez s-a calificat în semifinalele de la US Open după ce a furnizat o nouă surpriză: a eliminat-o pe Elina Svitolina, a cincea favorită a competiției de la Flushing Meadows.

Fernandez a condus cu 5-2 în setul decisiv, dar Svitolina nu a renunțat la lupta și a egalat la 5. Seria câștigătoare a Elinei a fost oprită la timp de Leylah (a fost un game foarte echilibrat pe serviciul canadiencei), dar jucătoarea din Ucraina a reușit să împingă disputa în tiebreak. Jucătoarea din Canada a condus cu 4-1, a fost egalată, dar a rămas concentrată și s-a impus cu 7-5.

Aflată pe locul 73 în lume, Fernandez a avut nevoie de două ore și 26 de minute pentru a obține victoria.

Pentru un loc în marea finală, Leylah se va duela cu învingătoarea partidei dintre Aryna Sabalenka (Belarus, a doua favorită) și Barbora Krejcikova (Cehia / cap de serie nr. 8 și deținătoarea trofeului de la Roland Garros).

SHE'S DONE IT @leylahfernandez upsets No. 5 seed Elina Svitolina to reach the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/2TZTLlftsT