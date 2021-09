Daniil Medvedev, primul semifinalist la US Open - A cedat un set în fața surprinzătorului Botic Van De Zandschulp

Medvedev (cap de serie nr. 2) a trecut de surprinzătorul Van De Zandschulp [117 ATP / i-a eliminat pe Casper Ruud (favorit 8) și Diego Schwartzman (favorit 11)], după două ore și 23 de minute de joc, scor 6-3, 6-0, 4-6, 7-5.

Pentru un loc în marea finală, rusul se va confrunta cu învingătorul partidei dintre canadianul Felix Auger-Aliassime (15 ATP, favorit 12) și ibericul Carlos Alcaraz (55 ATP).

Dominant through five rounds@DaniilMedwed advances to the semifinals of the #USOpen for the third straight year after a four set win over Botic van de Zandschulp.



