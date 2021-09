Ce a spus Simona Halep despre participarea la Indian Wells

"Este un an bun, cu evenimente plăcute, faptul că mi-am revenit, deşi nu prea credeam că o să mai joc anul acesta, este un semn bun, un lucru pozitiv. Faptul că pot să joc încă la un nivel foarte ridicat este un lucru pozitiv.

Sunt fericită, sunt liniştită şi mă bucur de tenis. Tot ce vine de acum încolo este un bonus. Normal, da (n.r. dacă va participa la Indian Wells). Nu vreau să mă temperez din punct de vedere profesional, îmi doresc să mai joc încă câţiva ani la cel mai înalt nivel", a declarat Halep, la Aeroportul Henri Coandă, citată de Agerpres.

A scăpat de accidentări

"Fizic sunt bine, nu mai am nicio accidentare, am avut la Cincinnati o mică ruptură la muşchi la picior, dar nu a fost foarte gravă şi după câteva zile de pauză am putut să joc bandajată.

Abia am ajuns, sunt foarte obosită după drumul acesta, voi avea câteva zile de pauză şi voi continua antrenamentele. Am zis că o voi lăsa mai moale în sensul că nu vreau să forţez acum după ce mi-am revenit, pentru că a fost o perioadă lungă în care nu am jucat şi corpul trebuie să se adapteze încet.

Am vorbit cu domnul Ţiriac şi ce spune dânsul despre şase luni de pauză este pauză activă, adică să mă antrenez mult şi să şi joc meciuri, aşa că voi încerca să joc cât se poate de mult anul acesta ce a rămas şi să mă pregătesc mai mult decât înainte pentru că şi vârsta şi faptul că m-am accidentat trebuie mai multă atenţie. A fost greu să joc pe hard şi la cel mai înalt nivel în tenis, am avut meciuri foarte grele, le-am simţit de la început, de la turneul din Canada dar sunt aici şi trebuie să fac faţă" - Simona Halep.