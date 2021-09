Bianca Andreescu și accidentarea de la US Open - Ce spune sportiva cu origini românești după eliminarea de la Flushing Meadows

A avut parte de un meci dramatic cu Maria Sakkari, iar eliminarea de la US Open a venit în faza optimilor. Bianca Andreescu și-a găsit mai greu cuvintele la conferința de presă, dar a avut puterea să scoată în evidență și aspectele pozitive după participarea la ultimul Grand Slam al sezonului.







VIDEO Bianca Andreescu, eliminată dramatic în optimile de la US Open: Meciul cu Sakkari s-a încheiat după ora două dimineața la New York







S-a aflat la un moment dat la două puncte virtuale distanță de calificare (în tiebreakul setului al doilea, la scorul de 6-6), dar nu a putut face mai mult.







Sakkari s-a impus după un meci maraton de trei ore și 29 de minute, scor 6-7(2), 7-6(6), 6-3, și a obținut biletul pentru sferturile de la Flushing Meadows.











Andreescu: Wow, chiar am luptat!







"Mă aşteptam la un astfel de meci, aşa că am intrat în partidă pregătită din punct de vedere mental. Cred că am făcut tot ce puteam.







Îmi doresc să fi putut să termin în două seturi, pentru că am avut şansa asta, dar tenisul îţi oferă şi astfel de momente. Am profitat cât am putut de prezența la acest turneu. Acum dacă mă uit în urmă pot să spun doar "Wow, chiar am luptat, a fost o nebunie" - Bianca Andreescu.











Ce spune despre accidentare







"Am avut crampe serioase la începutul setului decisiv, dar chiar şi aşa am dat totul, am luptat cât am putut şi asta e tot ce contează din punctul meu de vedere.





Nu ştiu exact cât de gravă e accidentarea în acest moment, am simţit de vreo două ori în coapsă dureri ascuţite. Sper să nu fie ceva serios.







Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta, dar e destul de greu, având în vedere ce mi s-a întâmplat în ultimul an şi jumătate (a fost măcinată de accidentări care au ținut-o departe de circuitul mondial).







Sper să fie nevoie doar de odihnă câteva zile şi apoi să îmi pot relua activitatea", a completat Andreescu.







De știut:





Meciul dintre Bianca și Maria a fost cel care s-a încheiat cel mai târziu în istoria turneului de la US Open: la ora 02:13 (ora New York-ului).







Precentul record fusese stabilit la duelul dintre Madison Keys și Alison Riske, la ediția din 2016 (ora 1:46).



Maria Sakkari defeated Bianca Andreescu 67(2) 76(6) 63 in 3h30m to advance to the quarterfinals.



The match finished at 2:13am, the latest finish of a women’s singles match at the #USOpen. The previous record was Madison Keys and Alison Riske in 2016, which finished at 1:46am. — WTA Insider (@WTA_insider) September 7, 2021





Cum arată sferturile feminine de la US Open:







Emma Răducanu vs Belinda Bencic (11)

Karolina Pliskova (4) vs Maria Sakkari (17)

Elina Svitolina (5) vs Leylah Fernandez

Barbora Krejcikova (8) vs Aryna Sabalenka (2).