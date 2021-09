Bianca Andreescu, eliminată dramatic în optimile de la US Open: Meciul cu Sakkari s-a încheiat după ora două dimineața la New York

Bianca Andreescu a fost eliminată de la US Open după un adevărat thrilller cu Maria Sakkari. Sportiva care reprezintă Canada a fost la două puncte distanță de victorie în tiebreakul setului al doilea, dar s-a văzut învinsă după o partidă maraton, încheiată târziu în noapte la New York (după două dimineața).





Bianca a câștigat primul set (7-6(2)), apoi l-a cedat pe al doilea tot în tiebreak (8-6). Sportiva cu origini românești a fost la un moment dat la doar două puncte distanță de victorie (6-6), dar a cedat până la urmă manșa.





Problemele fizice nu au ocolit-o pe Andreescu în decisiv, ea având dureri la coapsă.







Cu evidente probleme în deplasare, Bianca a cedat ușor inițiativa în anumite momente, iar Sakkari a profitat și s-a impus (nu înainte ca Andreescu să salveze trei mingi de meci).







Meciul maraton de trei ore și 29 de minute s-a încheiat după ora două dimineața la New York (mai precis 02:15)...





A fost 6-7(2), 7-6(6), 6-3 pentru Sakkari, sportiva din Grecia obținând calificarea în sferturile de la US Open.







Cum arată sferturile feminine de la US Open:





Emma Răducanu vs Belinda Bencic (11)

Karolina Pliskova (4) vs Maria Sakkari (17)

Elina Svitolina (5) vs Leylah Fernandez

Barbora Krejcikova (8) vs Aryna Sabalenka (2).