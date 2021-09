Emma Răducanu, venită din calificări, senzația momentului de la US Open - Ce a surprins-o după calificarea în sferturi

A impresionat la Wimbledon, dar la US Open a reușit să atingă cea mai bună performanță de la un Gran Slam. Emma Răducanu este în sferturi la Flushing Meadows, iar la finalul partidei de pe Arthur Ashe a declarat că este surprinsă de ceea ce a reușit până acum la New York.











Ce a spus Emma Răducanu după calificarea în sferturi de la US Open





"Shelby Rogers este un adversar extrem de experimentat, așa că eram conștientă că va trebui să joc foarte bine pentru a câștiga.





Am jucat pentru prima dată pe Arthur Ashe, iar ca experiență am fost puțin nervoasă la început. Dar am fost foarte mândră de mine, de modul în care am reușit să-mi controlez emoțiile și să găsesc un nivel care la final m-a dus spre victorie" - Emma Răducanu.





"Cred că fiecare se află pe propria traiectorie. Personal, sunt surprinsă că sunt aici (n.r. în sferturi la US Open). Nu mă așteptam. Știam că fac o mulțime de lucruri grozave, care vor da roade cândva, dar nu știi niciodată când e momentul" - Emma Răducanu, citată de Eurosport.





În tribunele Arthur Ashe s-a aflat și Virginia Wade, ultima sportivă din Marea Britanie care a reușit să câștige un Grand Slam la simplu (Wimbledon - 1977).







"Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați urmărit meciul meu. Vă apreciez foarte mult, sunteți o legendă absolută, așa că sunt cu adevărat onorată să vă am aici" - Emma Răducanu.





Pentru un loc în semifinalele de la US Open, Emma Răducanu se va duela cu Belinda Bencic (sportivă aflată într-o formă excelentă - a câștigat medalia de aur la JO de la Tokyo). De asemenea, elvețianca a fost semifinalistă la Flushing Meadows la ediția din 2019.







Rezumatul partidei Emma Răducanu vs Shelby Rogers: